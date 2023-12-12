بعد تقرير “النهار”.. وزير التربية يتكفل بالطفل وسيم من غرداية وهذه قصته

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر التكفل بالحالة الخاصة للطفل “وسيم” الذي ينحدر من ولاية غرداية بعد عرض قصته على قناة “النهار”.

وأثنى وزير التربية خلال زيارته لولاية الشلف اليوم الثلاثاء، على التقرير الذي تم بثه على قناة” النهار”. وعرض قصة الطفل وسيم البالغ من العمر 7 سنوات ولم يلتحق بمقاعد الدراسة لحد الساعة. بالرغم من أن أقرانه يتمدرسون في السنة الثانية إبتدائي وذلك بسبب الإفراط في الحركة.

وأشار الوزير، إلى أنه تابع قصة الطفل وسيم على قناة “النهار” صبيحة اليوم. وطمأن من خلال كلمته عائلة الطفل بأنه سيتم التكفل به. كما سيحاسب كل من كان وراء أي خلل في القضية.

من جهتها خالت الطفل وسيم، أكدت في مكالمة هاتفية مع “النهار”، أنها وخلال شهر سبتمبر 2022 توجهت لمديرية التربية من اجل تعيين مرافق لإبن أختها وسيم وإدخاله إلى مقاعد الدراسة. مؤكدة أنه وبعد عرضه على الأطباء تبين انه يعاني من مشكل التواصل وليس التوحد ولابد له من مرافق.

كما اشارت إلى أنها توجهت إلى مدير المؤسسة القريبة من الحي. الذي بدوره إستقبلها رفقة ابن أختها وأكد أن الطفل يتصرف عاديا ويتقن الحروف والأرقام ولا يحتاج إلى مرافق وسيتم إدخاله إلى قسم عادي من أجل التمدرس. غير أنه وبمجرد الإطلاع على إسم ولقب الطفل رفض المدير التكفل بالطفل وسيم بحجة عدم تفاهمه مع والده وله مشاكل شخصية معه.

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