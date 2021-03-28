بعد تقليدهن لها.. هنا الزاهد تُوجه رسالة مؤثرة للمُحجبات

عبرت النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد، عن سعادتها بعد تقليد عدة فتيات محجبات لطريقة إرتدائها الحجاب بمسلسلها “حلوة الدنيا سكر“.

ووجهت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، رسالة مؤثرة للمحجبات، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت الفنانة: “مبسوطة جدا إن شكل الحجاب كان عاجبكم، شكرا لكل البنات اللي بعثولي أنهم مبسوطين بشكل الحجاب”.

وأضافت الزاهد: “هذا فعلا شكل الحجاب اللي إحنا بنشوفوا في الحقيقة، ومنهم صحابي وأهلي”.

كما شكرت الفنانة، كل الفتيات اللواتي أرسلن لها صورهن وهن يلبسن الحجاب بنفس طريقة شخصية “مريم”.

ولقيت شخصية هنا الزاهد بالحجاب، ضمن أحداث مسلسلها الجديد، ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي.