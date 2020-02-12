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بعد تكرر تجاربه الفاشلة.. بن زية يرد على الإنتقادات

الرياضة
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بعد تكرر تجاربه الفاشلة.. بن زية يرد على الإنتقادات صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

رد الدولي الجزائري ياسين بن زية، على الإنتقادات التي يتعرض لها بإستمرار، مع تكرار تجاربه الفاشلة في السنوات القليلة الماضية.

وصرّح الوافد الجديد لنادي ديجون الفرنسي، لجريدة “لودوفيني ليبيري” :”أنا واعٍ، بأني لم أكن في مُستوى الآمال المُعلقة علي سابقا”.

وواصل في نفس السياق :”لكني لا أزال في مُقتبل العمر، ولم أتجاوز الخامسة والعشرين من عمري، والمُستقبل لا يزال أمامي”.

وأوضح النجم السابق لنادي ليل، بأنه واثق من قدرته على العودة الى المُستوى العالي الأوروبي، خاصة وأنه يمتلك الموهبة اللازمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772988

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