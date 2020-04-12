بعد تلقيه مليار ونصف.. جماهير الأهلي غاضبة من بلايلي

الرياضة
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بعد تلقيه مليار ونصف.. جماهير الأهلي غاضبة من بلايلي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبرت جماهير فريق أهلي جدة السعودي عن غضبها بسبب المساومة التي قام بها النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي مؤخرا.

أنصار الفريق الأخضر خرجوا عن صمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين رفضهم لخرجة إبن ولاية وهران ورضوخ الإدارة الأهلاوية لطلباته.

محبي الأهلي ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما أكدوا أن لاعب الخضر لم يقدم ماكان منتظرا منه منذ قدومه في الصائفة لكي يطالب بمستحقاته العالقة.

يذكر أن بلايلي تلقى مليار و300 مليون سنتيم تمثل راتبي شهرين بعد تهديده بالرحيل في وقت سابق إن لم يتلقى رواتبه العالقة.


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