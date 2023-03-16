بعد تلقي شكاوي.. الوزير الأول يؤكد على تحسين نوعية البذور والأسمدة

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وضعت برنامج رفع الإنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه. داعيا إلى الرفع من نوعية البذور والأسمدة.

وأضاف الوزير الأول، خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب. إلى أنه تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور. مع العلم أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70%. حيث سيبقى رهان رفع الإنتاج والمردودية مرتبطا بتغطية كل المساحة المزروعة بالبذور المعتمدة ذات الجودة العالية. مما يتطلب توفير 4 مليون قنطار من هاته البذور.

وأشار الوزير الأول، أنه قد تم تلقي عدة شكاوي من متعاملين في القطاع الفلاحي عن نوعية البذور. من خلال قلة مردوديتها احيانا. مشيرا إلى أن ضعف مردوديتها يرجع إلى بعض الخلل على مستوى مراكز البحث العلمي وضعف المقاربة في تعميق الأبحاث. بالإضافة كذلك إلى تكريس مقاربة شاملة لاعطاء البعد الإستراتيجي للبذور ونوعيتها والعمل على تطوير مردودية الحبوب.

كما دعا الوزير الأول إلى العمل على الشراكة مع مخابر بحث أجنبية والتي توصلت في بعض الأحيان إلى مردود عالي جدا على مستوى أراضي لها نفس مواصفات الاراضي الجزائرية صحراوية الى 80 قنطار في الهكتار. كما أن الرهان والهدف يكمن في إنتاج بذور ذات نوعية تؤدي الى 70 قنطار في الهكتار. حيث تسعى الحكومة إلى تجسيده في الأشهر القليلة. مؤكدا أن مخابر وزارة التعليم العالي تحت تصرف الفلاحين لإنتاج أحسن أنواع البذور.

وأشار الوزير الأول إلى أن هذه النتائج المحققة ولو أنها مشجعة تبقى على مستوى الحبوب غير كافية، مما يستوجب بذل المزيد من الجهود للرفع من التحديات. بالإضافة كذلك إلى إشراك معاهد البحث والمراكز التقنية لضمان احترام المسار التقني للمنتوجات. عن طريق إمضاء اتفاقيات مع هاته الهيئات بغية اختيار إنتاج أصناف جديدة من الحبوب توائم التغيرات المناخية، واسترجاع أصناف البذور المحليةفي طريق الزوال.

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