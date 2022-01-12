بعد تلقي محرز معاملة أسطورية بالكاميرون.. شعيب يضرب المثل بمارادونا

عاد الدولي الأسبق محمد شعيب للكشف عن تفاصيل المعاملة مع أسطورة الكرة العالمية دييغو مارادونا سنة 1979 في مونديال طوكيو للشباب. الذي شارك فيه رفقة الخضر.

كما قارن شعيب المعاملة الأسطورية مع قائد الخضر رياض محرز من طرف الكاميرونيين عندما رافقوه في الخروج من ملعب “جابوما”. على طريقة “الأفلام البوليسية” بالمعاملة مع الأيقونة الأرجنتينية. في حين أن نجم مانشيستر سيتي يستهل التعامل معه بذلك و بشكل أكبر.

وفي هذا الشأن قال شعيب لـ “النهار” كنا في اليابان رفقة مارادونا. كان كل شيء مسمووح له و شخصي بالنسبة له. خصصوا رواق فندق لهو حتى مصعد شخصي له. اليابانيون خصّصوا له لوافت كثيرة “.

كما أضاف شعيب الذي شارك كقائد ضد الأرجنتين الذي قادها مارادونا “أتذكر جنادي وضع يده في رأسه. حكمه المسؤولون والشرطة و قيّدوه. عرفوا انذاك أن هذا الاسم سكتب تاريخ كرة القدم في العالم. وهو ما تحقّق له”.

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وغادر النجم الدولي الجزائري رياض محرز ملعب جابوما بمدينة دوالا على الطريقة الديبلوماسية.

وبعد نهاية لقاء المنتخب الوطني الجزائري أمام سيراليون أمسية الثلاثاء فضل الأمن الكاميروني اخراج نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي من الباب الخلفي.

وبعد ذلك تم إخراج محرز من الملعب صوب فندق المنتخب الوطني عبر سيارة رباعية الدفع.

ووجه قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” رسالة للشعب الجزائري بعد تعثر الخضر أمام سيراليون.

نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نشر صور المواجهة التي جرت ظهر الثلاثاء.

كما أرفق محرز الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة.

“لم تكن البداية التي أردناها ولكننا نعلم أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. تحيا الجزائر”.