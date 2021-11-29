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الرياضة

بعد تلك الموجهة لغوارديولا.. محرز يبعث رسالة قوية للجزائريين

بقلم إسماعيل عشاش
بعد تلك الموجهة لغوارديولا.. محرز يبعث رسالة قوية للجزائريين
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واصل رياض محرز، بعث الرسائل القوية، بعد تلك الموجهة لمدربه بيب غوارديولا، قرر هذه المرة الحديث للجزائريين مع إقتراب “الكان”.

وتحدث صاحب القدم اليسرى لقناة “كنال+” قائلا :”نعلم بأن الجميع ينتظرنا في نهائيات كأس إفريقيا، وسيحاولون الإطاحة بنا”.

ليردف :”نعلم طموحات الجزائريين، وسنقدم أفضل ما لدينا مثلما قمنا به سابقا في دورة مصر”.

وفي الختام :”سنلعب من أجل المحافظة على اللقب، وإسعاد الجزائريين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/4j8Dd
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