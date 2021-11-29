بعد تلك الموجهة لغوارديولا.. محرز يبعث رسالة قوية للجزائريين
بقلم إسماعيل عشاش
واصل رياض محرز، بعث الرسائل القوية، بعد تلك الموجهة لمدربه بيب غوارديولا، قرر هذه المرة الحديث للجزائريين مع إقتراب “الكان”.
وتحدث صاحب القدم اليسرى لقناة “كنال+” قائلا :”نعلم بأن الجميع ينتظرنا في نهائيات كأس إفريقيا، وسيحاولون الإطاحة بنا”.
ليردف :”نعلم طموحات الجزائريين، وسنقدم أفضل ما لدينا مثلما قمنا به سابقا في دورة مصر”.
وفي الختام :”سنلعب من أجل المحافظة على اللقب، وإسعاد الجزائريين”.
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