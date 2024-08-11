بعد تنافس محتدم مع الصين.. أمريكا تتصدر الترتيب النهائي للأولمبياد

انفردت الولايات المتحدة الأمريكية، بالترتيب النهائي، للألعاب الأولمبية باريس 2024، التي جرت فعالياتها في الفترة ما بين 26 جويلية و11 أوت.

وحسمت أمريكا صدارة الترتيب، بعد منافسة شرسة مع الصين. التي كانت أقرب للتربع على عرش دورة باريس، لولا تتويج سيدات الولايات المتحدة اليوم الأحد، بآخر ميدالية ذهبية.

وذلك، في نهائي مثير أمام سيدات فرنسا في كرة السلة، بواقع 67-66، لتتساوى الصين في الذهب رفقة أمريكا، مع أفضلية لهذه الأخيرة في الفضيات.

ونالت أمريكا 40 ذهبية و44 فضية و42 برونزية، بمجموع 126 ميدالية. بينما حصدت الصين 40 ذهبية، مقابل 27 فضية و24 برونزية.

بينما عاد المركز الثالث في أولمبياد باريس، التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد، لليابان، بواقع 20 ذهبية و12 فضية و13 برونزية.