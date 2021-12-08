بعد تنظيمه لحفل.. رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطات

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضغوطات كبيرة بعد ظهور مقطع فيديو يكشف أنه لم يحترم إجراءات الحجر. حيث نظم احتفالا بعيد الميلاد بمقر رئاسة الوزراء.

كما يأتي الضغط الكبير، بسبب احتفال رئيس الوزراء البريطاني دون التقيد بإجراءات الحجر المفروضة آنذاك. في وقت كان ذلك ممنوعا على بقية المواطنين والعائلات البريطانية.

وتطالب المعارضة البريطانية بالتحقيق في الموضوع. في حين أن بوريس جونسون الذي نفى الخبر سابقا واعتبره شائعات،اعترف ضمنيا “إن إجراءات التباعد والوقاية احترمت في تلك الليلة”.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور “أوميكرون”. الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أنه “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن. من حيث شدة المرض والإستشفاء. وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف مايكل راين، أن السلوك العام لمتحور أوميكرون الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

للإشارة فقد تم رصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا. ثم إنتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

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