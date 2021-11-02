بعد تنفيذه تمرين “سيبوردر-21”.. الغراب متعدد المهام “الزاجر” يعود الى الجزائر
بقلم ط.خير الدين
أشرف قائد القوات البحرية، اللواء بن مداح محفوظ، اليوم الثلاثاء، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر” بالأميرالية.
وذلك بعد عودته من تنفيذ التمرين المشترك “سيبوردر-21” بجنوب بورتماو بالبرتغال والذي عرف مشاركة 8 دول.
وحسب بيان وزارة الدفاع، يندرج هذا التمرين في إطار برنامج التعاون العسكري مع دول “المبادرة 5+5 دفاع” لحساب سنة 2021″.
أين كان مناسبة لتبادل الخبرات وتجسيد العمل المشترك في عرض البحر بين القوات البحرية للدول المنضوية في المبادرة.
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