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الوطني

بعد تنفيذه تمرين “سيبوردر-21”.. الغراب متعدد المهام “الزاجر” يعود الى الجزائر

بقلم ط.خير الدين
بعد تنفيذه تمرين “سيبوردر-21”.. الغراب متعدد المهام “الزاجر” يعود الى الجزائر
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أشرف قائد القوات البحرية، اللواء بن مداح محفوظ، اليوم الثلاثاء،  على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر” بالأميرالية.

وذلك بعد عودته من تنفيذ التمرين المشترك “سيبوردر-21” بجنوب بورتماو بالبرتغال والذي عرف مشاركة 8 دول.

وحسب بيان وزارة الدفاع، يندرج هذا التمرين في إطار برنامج التعاون العسكري مع دول “المبادرة 5+5 دفاع” لحساب سنة 2021″.

أين كان مناسبة لتبادل الخبرات وتجسيد العمل المشترك في عرض البحر بين القوات البحرية للدول المنضوية في المبادرة.

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