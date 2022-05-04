بعد تهجمها على بلماضي..الصحافة الكاميرونية تقدم إعتذارها

قدمت هيئة تحرير موقع “Actu Cameroun”، اليوم الأربعاء، إعتذاراتها بعد نشرها مقال رأي، يتهجم على الناخب الوطني جمال بلماضي.

ونشر الموقع الكاميروني، مقال جديد إعترف في مضمونه بارتكابه خطأ مهني، بعد السماح بنشر مقال رأي تمت فيه الإساءة لبلماضي.

المقال المسيئ للناخب الوطني، نشره الصحفي المدعو “سيموندي بارليف” بتاريخ 1 ماي في الموقع “كاميرون أكتو” وصف فيه بلماضي “بالإرهابي”.

وخص موقع ACTU CAMEROUN قرائه بهذا الإعتذار، معتبرا ما حدث خطأ بشري.