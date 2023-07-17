بعد تهديده وسبه.. ثمانيني يتبرأ من ابنه ويتوسل القاضي “ارفدوه عليا”

لم يتمالك شيخ مسن قارب سنه عتبة الثمانين نفسه وهو يمثل أمام رئيس الجلسة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. وهو يمثل مقهور النفس بجانب ابنه المتهم الموقوف، المتابع في قضية جزائية.

كما راح الوالد الضحية يتوسل القاضي وهو يذرف دموعا حارقة، من شدة تأثره من تصرفاته ابنه الطائشة في المنزل والحي. مخاطبا هيئة المحكمة ما نحتاج والو أرفدوه عليا بركات.

وفي تفاصيل القضية فإن المحكمة تابعت المتهم بتهمة السب والتهديد ضد الأصول. بعد شكوى تقدم بها الضحية والده أمام مصالح الأمن بالعاصمة. مفادها أنه تعرض للسب بأفحش الكلام والعبارات والتهديد بالطرد من المنزل، من طرف ابنه العاق. الذي في كل مرة تصدر منه هذه السلوكيات بالمنزل لادمانه على المخدرات والمؤثرات العقلية، ورفضه العلاج للإقلاع عليها.

وفي الجلسة تبرأ الضحية من ابنه بعدما تجرد من كل مشاعر الابوة، رافضا الصفح عن فلذة كبده العشريني، في الوقت الذي حاول الابن إنكار ما نسب إليه من تهم، وراح يخبر القاضي بأن والده رفض علاجه من آفة المخدرات بسبب الادمان، وهو ما جعله يفقد اعصابه ويتناوش معه بالكلام في المنزل، نافيا شتمه أو تهديده.

وعلى ضوء ما ورد التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق المتهم.