بعد تهديد بتفجير المبنى.. السفارة السعودية تقدر جهود السلطات الجزائرية في حمايتها

أعربت السفارة السعودية، عن تقديرها لجهود السلطات الجزائرية في حمايتها، بعدما تلقت تهديدا بتفجير المبنى أمس الأربعاء.

وجاء في بيان للسفارة، أنها تلقت اتصالا هاتفيا فجر يوم الأربعاء 15 فيفري 2023، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة.

وأضاف البيان، أن السفارة، وعلى اثر ذلك التهديد، قامت بابلاغ الجهات المختصة الجزائرية والتي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأعربت السفارة، عن تقديرها لجهود السلطات الجزائرية غير المستغربة. مؤكدة ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد وتقديم من قام به للعدالة.