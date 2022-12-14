بعد تهريبهم هواتف نقالة ..إطارات و أعوان الجمارك أمام العدالة يوم 21 ديسمبر الجاري

ستفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم 21 ديسمبر الجاري ملف قضية إطارات. و أعوان الجمارك بعد محاولة إدخالهم 1600 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة من ميناء مرسليا إلى ميناء الجزائر.

قضية الحال تتعلق بقيام المتهمين بتسهيل دخول سيارة محملة بالهواتف النقالة. كانت على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا إلى الجزائر. وبها ايضا مبالغ مالية بالعملة الصعبة. ويتراوح عدد المتهمين 16 شخصا. من بينهم 4 موقوفين إطارات و أعوان الجمارك بالإضافة إلى محافظ شرطة.

و يتعلق الأمر بكل من (ش.ط) (س.ع) (ف.س) (ح.ع) (ل.ط) (ي.ع) (ح.ك) (ق.ح)(د .ر) (د.م) (ت.ع) (ف.س) (ب.س) (ب.ن ) (ب.م) (د.خ )

وو جهت لهم جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاث أشخاص. وبإستعمال وسيلة نقل مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج. وكذا جنحة منح مزية غير مستحقة و جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص. و بإستعمال وسيلة نقل و جنحة إساءة و إستغلال الوظيفة و جنحة قبول مزية غير مستحقة .