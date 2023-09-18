إدارة إتحاد العاصمة تتقدم بالشكر للرئيس تبون

تقدمت إدارة نادي اتحاد العاصمة. اليوم الإثنين. بالشكر للرئيس تبون ورئيس مجلس الأمة ومدير الرياضات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بعد تهنئة الفريق بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي 2023.

وجاء في بيان الفريق عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك:”تتقدم إدارة اتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها، سيد أحمد أعراب، بخالص عبارات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا رئيس مجلس الأمة، ومدير الرياضات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ولكل الهيئات والأندية والشخصيات التي هنّأت فريقنا نظير تتويجه بكأس السوبر الإفريقي”.

وختمت إدارة الإتحاد بيانها:”إن شاء الله المزيد من التتويجات ودامت أفراح إتحادنا..”.