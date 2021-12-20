بعد توبته وقسمه على كتاب الله.. الشاب رامي يصدم جمهوره ويعود للغناء

عاد مغني الملاهي المعروف بـ”الشاب رامي“، لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعد إعلان توبته وتركه لمجال الغناء شهر جويلية الفارط.

ليفاجأ الفنان جمهوره، قبل ساعات، بإعلانه عن إحياء حفل غنائي في إطار إحتفالات نهاية السنة، بولاية تيزي وزو.

وهو ما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تراجع الشاب رامي عن توبته، وعودته لعالم الغناء.

وفي التفاصيل، نشر مغني الملاهي، ملصقا عن الحفلة التي سيحييها أيام 23 و24 ديسمبر 2021 بولاية تيزي وزو.

وهو أثار موجة من الجدل لدى جمهور الفنان، فيما ذهب العديد إلى مهاجمته لعودته عن توبته خصوصا وأنه كان قد أقسم على كتاب الله.

وكان مغني الملاهي المعروف بالشاب رامي، قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، شهر جويلية الماضي، يعلن من خلاله توبته وإعتزاله الغناء نهائيا.

وظهر في الفيديو، الشاب رامي، وهو برفقة الشيخ لطفي بوغابة، أين أقسم على المصحف وعاهد الله على التوبة والإبتعاد عن الغناء.

وقال الشاب رامي عقب الإعلان عن توبته: “الله يسمحلنا واش درنا ويقدرنا لفعل الخير”.

كما انتشر الفيديو بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، وأثنى الجميع على قراره متمنيين له التوفيق في حياته.

للتذكير فالشاب رامي متزوج من المغنية الشابة صباح، ولديهما طفل.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp