بعد توجيهها رسالة لرئيس الجمهورية عبر “النهار”.. التكفل بوالد كوثر أوعلال

لقيت الرسالة التي وجهتها بطلة الجيدو الجزائري كوثر اوعلال، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر قناة “النهار”، آذان صاغية لدى وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت البطلة اوعلال، عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، تكفل وزارة الشباب والرياضة بعلاج والدها، موجهة رسالة شكر قالت فيها.

“سيادة رئيس الجمهورية، يحب تشجيع كل الرياضيين لرفعهم إلى مستوى أعلى، كذلك وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق يحب مساعدة الرياضيين”.

كما أضافت: “أشكر وزير الشباب والرياضة، جزيل الشكر، لمساعدتي في شأن أبي، فقد تكفل بعلاجه، حيث سيحظى بأفضل تكفل، وبإذن الله يتعافى”.

وتابعت كوثر أوعلال: “أشكر أيضًا ياسين سليني رئيس اتحادية الجيدو، الذي كان معنا طوال هذه الفترة، مساندتك لن تنسى، وكذلك أشكر سليمة سواكري لتواجدها معنا في كل المراحل.. تحيا الجزائر” .