بعد توجيه لائحة اتهام ضده.. ترامب يصف النظام القضائي الأمريكي بـ “الفاسد”

ندد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، بالنظام القضائي الأمريكي. والذي وصفه بـ “الفاسد” خلال مخاطبته أنصاره السبت. وهذا بعد توجيه لائحة اتهامات إليه ضمت 37 تهمة.

وحسب وسائل إعلامية، قال ترامب في غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية “أنتم تتعاملون مع مجانين”. وأضاف “الاتهام الذي لا أساس له ضدي من جانب إدارة بايدن سيصبح من بين أفظع إساءات استخدام السلطة في تاريخ بلدنا”.

كما انتقد ترامب بايدن ووزارة العدل وما وصفها بأنها “لائحة اتهام مزيفة”، قائلا أمام حشد من مؤيديه في كولومبوس بولاية جورجيا، إنه ملاحق بسبب محاولته الفوز بولاية رئاسية ثانية”.

مضيفا “لهذا السبب يقومون بذلك ،لو لم أفعل ها، لما كانت هناك مطاردة، ولما كانت هناك لائحة اتهام”.

يشار أن لائحة الاتهام التي وجهت إلى ترامب ونُشرت الجمعة تتضمن 37 تهمة بينها الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي وعرقلة عمل القضاء وتقديم شهادة زور.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية. وبالبرامج النووية الأمريكية”. كما تتعلق تلك المعلومات بنقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها. في حال تعرضها لهجوم عسكري وكذلك “خطط رد محتمل على هجوم أجنبي.