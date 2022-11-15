بعد تورط “المخزن” في فضيحة بيغاسوس.. إعتقال مغربي في ألمانيا بتهمة التجسس

إعتقل مواطن مغربي في ألمانيا للإشتباه في تجسسه على أنصار حركة إحتجاجية هزت شمال المغرب في 2016-2017.

وحسبما نقلته “وأج” عن مكتب المدعي العام الإتحادي في ألمانيا، فقد ألقى القبض على مواطن مغربي أمس الإثنين في منطقة غرب كولونيا. بتهمة التجسس المحتمل وتم تفتيش مقره. مضيفا أن الرجل (محمد أ.) وتماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية. يشتبه بشدة في أنه عمل في جهاز إستخبارات مغربي منذ منتصف أفريل 2021 على أبعد تقدير. ويزعم أن المشتبه به تجسس على مواطنين مغاربة يعيشون في ألمانيا من أنصار “حراك الريف”. حيث كان يطالب بالمال مقابل خدماته وأنه نقل معلومات عن شخص واحد.

وعلى الرغم من أن الإحتجاجات قامت على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المنطقة ووضع حد لتهميشها. غير أن السلطات المغربية تعاملت مع هذه الإحتجاجات بالعنف واعتقلت العديد من مناصريها على رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.

ويأتي إعتقال المشتبه به المغربي بعد سلسة من الفضائح التي تورطت فيها السلطات المغربية. حيث أكدت مؤخرا اعلى هيئة سياسية في اوروبا (البرلمان الاوروبي) تورط المملكة المغربية بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا. وهذا في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أكثر من عام من إكتشاف فضيحة “بيغاسوس” التي صدمت العالم. لا يزال برنامج التجسس هذا يستخدم في عدة دول منها المغرب. وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل و استعمال هذا النوع من البرامج. حسب ما أكدته منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي حذرت من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالإستمرار في نشاطه بصفة عادية.