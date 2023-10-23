بعد توقفها.. استئناف حركة سير قطارات الناحية الغربية لضاحية الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف حركة سير قطارات الناحية الغربية لضاحية الجزائر(البليدة – العفرون) بصفة عادية حسب التوقيت اليومي المعتاد، بعد ان سجلت تذبذبا في سير القطارات.

حدير بالذكر أن حركة سير القطارات عرفت تذبذبا صبيحة اليوم الإثنين، على الناحية الغربية لضاحية الجزائر. بسبب عملية سرقة الكوابل الكهربائية التي تضمن سير قطارات الضاحية، على مستوى منطقة الشفة (البليدة). ما أدّى إلى انقطاع التزود بالكهرباء ما بين محطتي البليدة والعفرون، على خط واحد.

كما تقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الاعتداء.