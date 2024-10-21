بعد توقفها لسنوات.. عودة هذه الشركة للعمل وفتح مناصب شغل

تعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أقروديف”، على توظيف مابين 5000 و7000 عامل، ضمن مسار الدولة استرجاع الممتلكات المصادرة بقرارات قضائية عبر الوطن.

وقال الرئيس المدير العام للمجمع، إبراهيم لزرق، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن المجمع يسعى لتحسين نوعية المنتوج كما ونوعا وكذا استحداث مناصب العمل.

وعاد العمال بوحدة الشوكولاطة والبسكويت والمثلجات بالشراقة، إلى عملهم، وهذه الوحدة، هي من أصل 11 وحدة عبر الوطن.

وأعرب العمال عن تفاؤلهم الكبير بهذا الاسئناف حيث أصبح يحدوهم أمل كبير لإلتحاقهم من جديد بأماكن عملهم.

وأكدت مديرة الإنتاج والنوعية بوحدة إنتاج الشوكولاطة البسكويت والمثلجات بالشراقة سامية، أن هذه المؤسسة التي كانت متوقفة لسنوات. تعود إلى الحياة ضمن مسار الدولة لاسترجاع الممتلكات المصادرة بقرارات نهائية عبر الوطن. سيما الوحدات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية.