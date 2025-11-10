بعد توقف القطار.. تخصيص حافلات إيتوزا من الدار البيضاء إلى محطة تافورة

سخّرت مؤسسة إيتوزا حافلات بمحطة القطار بالدار البيضاء نحو محطة تافورة بسبب خلل تقني على مستوى السكة الحديدية.

وحسبما أفادت به بلدية الدار البييضاء، فإنه ونظراً للعطب التقني الذي نجم اليوم على خط السكة الحديدية الرابط بين محطة الدار البيضاء و محطة تافورة. وفرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و بالتنسيق مع شركة ETUSA، حافلات استبدال لضمان الخدمة.

الإنطلاق من أمام محطة القطار الدار البيضاء إلى محطة تافورة، مرورا بباب الزوار و الحراش.

