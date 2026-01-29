بعد توقف دام 08 أيام.. إعادة ملء الخزانات وعودة توزيع المياه بالشلف

كشف مدير الجزائرية للمياه وحدة الشلف حاج احمد علي، أنه سيتم استئناف عملية توزيع المياه تدريجيا بعد عودة الانتاج من محطة التحلية والتوقف الإضطراري من مؤسسة الانتاج.

وأوضح مدير الوحدة في حديث “للنهار أونلاين”، أن النظام يوجد في مرحلة “الشحن التدريجي”. مشيرا إلى أن عملية ملء الخزانات تتطلب إنتاجا مستمرا و منتظما. وهو ما يفسر تأخر العودة إلى التوزيع الطبيعي .

و أردف حاج احمد علي، أن عملية التوزيع عرفت تذبذبا منذ يوم الثلاثاء الفارط، ولم يتم خلال هذه الفترة سوى استئناف محدود دام 22 ساعة فقط و بنسبة إنتاج لم تتجاوز 25٪. وخلال هذه المرحلة ، تم تزويد بعض المناطق بشكل جزئي على غرار بلدية الشلف، تنس، أولاد فارس و مدينة الشطية بنسبة إجمالية قدرت بـ 28٪ من ساكنة الولاية بما فيها المياه الجوفية.

و أضاف المتحدث، أن الإنقطاع المتجدد كان نتيجة الارتفاع الكبير في نسبة العكورة بمياه البحر. إلى جانب التساقطات المطرية و الرياح القوية ، و هو ما أدى إلى توقف المحطتين عن العمل. مضيفا أنه تم تسجيل مؤشر إيجابي تمثل في استقبال سد سيدي يعقوب لأكثر من 25 مليون متر مكعب من المياه.

كما أوضح، أن محطة التحلية استأنفت نشاطها تدريجيا بعد تحسن نسبة العكورة. حيث بدأ الإنتاج بنسبة 25٪ ثم 50٪ مع تسجيل توقفات قصيرة بسبب الرياح. قبل أن يستقر الإنتاج حاليا بشكل منتظم ، ما سمح بالشروع في إعادة ملء خزانات التجميع.

و أضاف مدير وحدة الشلف أن عملية التوزيع ستنطلق ابتداء من الساعات الأولى اليوم الخميس. على أن يكون التزويد تدريجيا ، حيث ستشمل المرحلة الأولى حوالي 30٪ من ساكنة الولاية. إلى غاية العودة إلى نمط التوزيع العادي عبر مختلف بلديات الولاية.

و أكد ذات المتحدث على أن الوضعية مرشحة للتحسن خلال الأيام المقبلة ، مع الإبقاء على التزويد بالصهاريج المتنقلة كحل ظرفي لضمان الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين. إلى حين عودة التوزيع بشكل منتظم .