بعد توقف قلبه مرتين.. وفاة لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد في الملعب

توفي أمس الإثنين، لاعب نادي كفرنجة والمنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، خلال مباراة فريقه أمام السلط، ضمن منافسة كأس الأردن.

وحسب ماورد في وكالة الأنباء الأردنية، فإن اللاعب عادل بكر عطاري، تعرض لأزمة قلبية حادة، بعد سقوطه في المباراة، ليتم نقل اللاعب للمستشفى أين فارق الحياة.

وأعلن اليوم الثلاثاء، رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، عن وفاة لاعب فريقه عادل بكر عطاري، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها.

كما كشف لوسائل إعلام محلية، أن اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة وتوقف قلبه، ليتدخل المسعفين، لينجحوا في إنعاشه، لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى.