بعد توقف لأربعة أشهر.. استئناف رحلات القطار الليلي وهران-بشار

استؤنفت السبت حركة القطارات الليلية على خط وهران - بشار – وهران في الاتجاهين بعد إصلاح مقاطع من الخط السككي، حسبما لوحظ بمحطة القطار لمدينة وهران.

وانطلقت سهرة اليوم أول رحلة من القطار الليلي من مدينة وهران في اتجاه مدينة بشار بحضور والي ولاية وهران سمير شيباني. والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بوعوني عاج، ضمن برنامج الرحلات اليومية التي تنطلق من مدينة وهران. حوالي الساعة التاسعة ليلا بينما تنطلق رحلة أخرى في الاتجاه المعاكس حوالي الساعة العاشرة ليلا.

ونوه والي وهران بإعادة تشغيل خط النقل بالسكة الحديدية (وهران-بشار) و أكد أهميته الاجتماعية والاقتصادية للجهة الغربية والجنوبية الغربية للبلاد. من حيث تمكينه عدد كبير من سكان الولايات التي يعبرها من السفر في ظروف مريحة وآمنة ومساهمته. في الإنعاش الإقتصادي للمنطقة عبر نقل المنتجات والمواد الخام.

من جهته نوه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بإستئناف عمل القطار الليلي على خط (وهران -بشار). خاصة و أنه تصادف مع العطلة المدرسية التي تكثر فيها حركة العائلات و مع عطلة نهاية السنة. التي تشهد خلالها ولاية بشار ومنطقة تاغيت إقبالا من الزوار من شمال البلاد.

وأكد عاج من جهة ثانية عن إتخاذ الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية عدة إجراءات لمعالجة مشكل ترميل السكة الحديدية. التي تؤدي إلى إلغاء العديد من رحلات القطارات ومنها وضع 6 قواعد حياة بولاية النعامة لخدمة أعوان الشركة. المكلفين بإزالة الرمال من السكة ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفهم إضافة إلى الإتفاق مع السلطات الولائية بذات الولاية على إطلاق عملية. تشجير في مسار السكة الحديدية للتقليص من ظاهرة الترميل.

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