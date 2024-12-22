بعد توقف لثلاث سنوات “إيني”الجزائر تستعد للعودة إلى إنتاج أجهزة التلفاز

تعتزم المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني”، ومقرها ولاية سيدي بلعباس، استئناف إنتاج أجهزة التلفاز بعد توقف دام ثلاث سنوات. مع خطط لإطلاق تصنيع الغسالات والتوسع في أنشطة صناعية أخرى.

وحسبما صرحت به مديرة الاتصال بالمؤسسة سامية سماك لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن المؤسسة تعمل على إعادة تشغيل وحدة الإنتاج في مدينة تلاغ بسيدي بلعباس. التي ستخصص لإنتاج الغسالات والموازين الإلكترونية، مما يعزز مساهمة المؤسسة في القطاع الصناعي الوطني.

كما أشارت إلى استعداد وحدة “إيني” المتخصصة في الطاقة الشمسية لإطلاق مشروع جديد لإنتاج مكيفات هواء تعمل بالطاقة الشمسية. ويُرتقب أن يكون هذا المنتج موجهًا بشكل خاص للولايات الجنوبية والمناطق النائية، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تعزيز استخدام الطاقات المتجددة.

في إطار تنويع إنتاجها، حققت “إيني” نجاحًا في تصنيع أجهزة الدفع الإلكتروني بنوعيها التقليدي والذكي، بقدرة إنتاجية يومية تتجاوز ألف وحدة. وأوضحت سماك أن نسبة الإدماج الوطني في هذه الأجهزة تجاوزت 60%، مشيرة إلى أن تسويقها يتم في إطار اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات وطنية كـ”بريد الجزائر” و”ساتيم”