بعد توقف لعدة سنوات.. سوناطراك تستأنف أنشطتها في ليبيا رسميا

استأنفت مجمع سوناطراك، الأنشطة في ليبيا، بعد أن توقف دام لعدة سنوات حسب ما افاد به بيان المجمع.

وأشار البيان أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، قاد خلال زيارته اليوم إلى الشركة الوطنية للنفط الليبية بطرابلس وفدا رفيع المستوى. يضم إطارات مسيرة من مجمع سوناطراك.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار ترسيم عملية استئناف أنشطة مجمع سوناطراك بليبيا، بعد توقف دام لعدة سنوات. والتي ستسمح بتنفيذ الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف المتعلق بالرقع التعاقدية “065” و”96/95″ الواقعتين بحوض غدامس.

وحسب البيان ذاته، فإن استمرار نشاط المجمع يأتي بعد الإخطار الرسمي الذي عبرت عنه سوناطراك بشأن رفع حالة القوة القاهرة. استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا) التي وجهتها إلى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

تم استقبال وفد المجمع من طرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات عمر بن قدارة رفقة مسؤولين من هذه الشركة.

وخلال هذا اللقاء، رحب بن قدارة باستئناف أنشطة المجمع بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. معربا عن إرادته لتقوية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين.

وخلال هذا اللقاء، عبر الطرفان عن التزامهما بوضع كافة الترتيبات من أجل تسهيل استئناف أنشطة المجمع في ليبيا. ومواصلة الشراكة المتميزة بين الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقًا رفيع المستوى يتكون من خبراء ومختصين من كلا الطرفين سيعمل على تنفيذ الجوانب التقنية والفنية لاستئناف نشاط المجمع. وذلك خلال اجتماعات العمل المقرر عقدها يوم 8 نوفمبر 2023.