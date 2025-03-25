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بعد توقف لـ8 سنوات.. إعادة إطلاق رحلات خط “قسنطينة – الجزائر – قسنطينة”

بقلم أمينة داودي
بعد توقف لـ8 سنوات.. إعادة إطلاق رحلات خط “قسنطينة – الجزائر – قسنطينة”
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إعادة إطلاق رحلات القطار عبر خط “قسنطينة - الجزائر – قسنطينة” وذلك تنفيذا لتعليمات وزير النقل سعيد سعيود، وتسهيلا لتنقلات المسافرين عبر شبكة السكة الحديدية.

وحسب بيان للشركة، فقد تمت إعادة إطلاق رحلات خط “قسنطينة – الجزائر – قسنطينة” المتوقف منذ سنة 2018. والذي يربط الشرق الجزائري بالعاصمة ومنها بالشبكة الوطنية. حيث ستنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس 27 مارس 2025، من محطة قسنطينة المركزية استثنائيا على الساعة 10:00 صباحا. لتتواصل الرحلات بعدها.

ويسير هذا القطار أيام السبت – الاثنين – الأربعاء. من محطة آغا (الجزائر) باتجاه محطة قسنطينة المركزية مرورا بمحطة برج بوعريريج.

بينما أيام الأحد – الثلاثاء – الخميس الانطلاق من محطة قسنطينة المركزية باتجاه محطة آغا (الجزائر) مرورا بمحطة برج بوعريريج.

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