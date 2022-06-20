بعد توقيعه مع نادٍ جديد..بن العمري يوجه رسالة للجمهور الجزائري

وجّه المدافع الدولي الجزائري، جمال بن العمري، رسالة شكر لإدارة فريقه الجديد نادي الخليج السعودي، والجمهور الجزائري.

وكتب بلعمري عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام:” “الحمد لله تم توقيع العقد مع نادي الخليج”.

وأضاف بلعمري:” الفرحة فرحتان بالتوقيع و العودة للبلد الحبيب الغالي على قلبي الذي وجدت فيه كل المحبة و الاحترام”.

وأردف جمال بلعمري:” شكرا نادي الخليج على الثقة و الاحترافية، شكرا إدارة الشباب برئاسة أبو الوليد على كل شيء، كل التقدير و الاحترام”.

كما وجّه مدافع الخضر الشكر للجمهور الجزائري على مساندته له طيلة مشواره بالقول:” كل التقدير و الاحترام، وشكرا للجمهور الجزائري”.