بعد توقيفهما بأحنيف.. درك البويرة يوجّه نداء للجمهور

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة توقيف المدعو (ن.ي) والمدعو (ع.ب) المتورطين في قضية اعتداء جسدي على شخص.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها بأن عملية التوقيف تمت بتاريخ 2 جوان 2026 بالطريق السيار 12، بالضبط قبل محول بجاية اتجاه سطيف بإقليم بلدية أحنيف بولاية البويرة. .

وكان المشتبه فيهما على متن سيارة سياحية نوع “بيجو 207” بيضاء اللون تحمل الترقيم 05014-112-18 .

وعليه، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة نداء لكل شخص وقع ضحية لهذين المشتبه فيهما، أو له أي معلومات بوصفه شاهدا على الوقائع، التقرب من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة مشدا الله أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني لتقييد شكواه أو سماع شهادته في قضية الحال.