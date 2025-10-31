بعد توقيفه من لجنة الانضباط.. لاعب شبيبة الساورة يوضّح !

خرج لاعب شبيبة الساورة نور الإسلام فتوحي عن صمته بعد قرار لجنة الانضباط بتوقيفه مؤقتا إلى غاية جلسة الاستماع إن احتفاليته بعد تسجيل الأهداف لا تحمل أي إساءة أو تجاوز وإنما هي تعبير شخصي عن الفرح.

وأوضح فتوحي في تصريحه للموقع الرسمي لفريق شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، أن حركته المعتادة تتمثل في وضع يد على صدره ورفع الأخرى إلى الأعلى في إشارة إلى رفع التحدي بعد تعديل النتيجة مشيرا إلى أن البعض أساء فهمها وتداولها على أساس إشارة غير أخلاقية.

وأضاف اللاعب قائلا “عائلتي وتربيتي لا تسمحان لي بالقيام بتصرفات تسيء لكرة القدم الجزائرية أو لأنصار الأندية الأخرى لم أكن أقصد أنصار شبيبة القبائل أو أي فريق آخر”.

وختم لاعب شبيبة الساورة “تربيتي لا تسمح لي بالقيام بإشارات غير أخلاقية وكل ما قمت به كان بدافع الفرح لا أكثر”.