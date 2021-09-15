بعد توقيف لعبان من الوزارة.. هذا هو الرئيس الجديد لإتحادية كرة اليد

تم تعيين عمران إسطمبولي، رئيسا للإتحادية الجزائرية لكرة اليد بالنيابة، وذلك بعد إجتماع المكتب الفيدرالي، اليوم الأربعاء وإختياره لتعويض الرئيس السابق حبيب لعبان، الموقوف من طرف وزارة الشباب والرياضة بسبب تسجيل العديد من الخروقات في فترة تسييره.

وتعيش كرة اليد الجزائرية، حالة إنهيار مُطلق في السنوات القليلة الماضية، وبصفة خاصة في عهدة الرئيس الموقوف مؤقتا، بنتائج مُخيبة للآمال قاريا وعالميا، تزامنا والتألق اللافت لبقية العرب الذين تطوروا بشكل لافت للأنظار، مثل مصر التي أصبحت منتخبا عالميا بأتم معنى الكلمة، إضافة لتونس وحتى البحرين.

يُشار بأن الإتحادية الموقوفة، كانت عاجزة عن إنهاء الطبعة الماضية من البطولة بصفة طبيعية، كما سعت لتغيير نظام المُنافسة، لأسباب وصفها محيط كرة اليد الجزائري بأن الغرض لم يكن رياضيا بل إنتخابيا، بإعتبارها تزامنت مع الجمعية العامة الإنتخابية الماضية.