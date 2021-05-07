بعد توهجه في الأدوار الإقصائية.. غوارديولا يُحذر محرز

وجه المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” رسالة تحذيرية لأشباله بضرورة وضع الأرجل على الأرض بعد توهجهم في الأدوار الإقصائية.

“بيب” أكد في الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة الجمعة للحديث عن مواجهة تشلسي أن اللاعبين الذين تألقوا في الأدوار الإقصائية لم يضمنوا التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال “غوارديولا”:”قد يعتقد الناس أن اللاعبين الذين لعبوا ضد دورتموند وغلادباخ سيلعبون النهائي. الآن لا أعرف. ما أريده هو مشاركة الجميع في الأسابيع الثلاثة القادمة للتحضير للنهائي”.

ويبدو أن التقني الكاتلوني وجه هذه الرسالة بالخصوص للأسماء التي تألقت ضد باريس سان جيرمان الفرنسي على غرار رياض محرز.