بعد ثبوت عدم إصابتها بكورونا.. إيناس عز الدين مهددة بالحبس بتهمة ترويع المجتمع

أثارت المطربة المصرية ونجمة برنامج “أراب أيدول”، جدلا كبيرا، بعد ثبوت خلوها من فيروس كورونا واتهماها بإدعاء مرضها.

وبدلا من تلقي التهاني، تواجه إيناس عز الدين ورطة قانونية كبرى قد تنتهي بحبسها 10 سنوات كاملة، وتكبيدها غرامة تتجاوز 100 ألف جنيه، حسب موقع مجلة “سيدتي”.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري، اتهموا فيه إيناس بترويع المجتمع وتكدير السلم العام بادعاء الإصابة بالفيروس وتشويه صورة مستشفيات الحجر الصحي وإشاعة أخبار كاذبة.

وردت الفنانة على الهجوم الحاد الموجه إليها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع الفيسبوك مؤكدة أنها لم تدع إصابتها بفيروس كورونا، ولكنها قالت إنها مريضة ولديها الأعراض.

وقالت المطربة المصرية، أن مقاطع الفيديو المتواصلة لها من داخل المستشفى كانت تروي ما يحدث بالفعل دون ادعاء أو رغبة في التشهير أو الإساءة لمستشفى الحجر الصحي.