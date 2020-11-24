بعد ثبوت فعاليته.. الإعلان عن سعر لقاح “سبوتنيك-V”

أعلن الموقع الرسمي الخاص بلقاح “سبوتنيك-V” الروسي ضد فيروس كورونا، عن سعر جرعة اللقاح بالنسبة للمستهلكين الأجانب.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فسيكون سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب أقل من 10 دولارات.

هذا ويتطلب التطعيم، استخدام جرعتين من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولارا.

وهو ما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.

وأشار البيان، إلى أن المواطنين الروس، سيتلقون التطعيم باللقاح مجانا.

وحسب ذات المصدر، سيبدأ توريد أول دفعات من لقاح “سبوتنيك” إلى الخارج في جانفي المقبل.

للتذكير، بينت الدراسات الأخيرة على هذا اللقاح الروسي، إن فعاليته تجاوزت 95 بالمائة، بعد 42 يوما من التجارب.