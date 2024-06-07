بعد ثلاثة سنوات.. فك خيوط جريمة شنعاء راح ضحيتها بطلة كاراتي شقيقتها وأمها

نجحت مصالح الفرقة الإقليمية البركة الزرقاء للدرك الوطني بعد ثلاثة سنوات من فك خيوط الجريمة الشنعاء، والمتمثلة في حرق منزل من طرف مجهول و وفاة ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة الأم، (البنت كبرى “آمال بوشارف” بطلة الكاراتي وشقيقتها الصغرى “أنوار”) وذلك بمسكنهم شهر جويلية سنة 2021 .

وحسب مصادر النهار تمكن عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبراكة الزرقاء بلدية البوني من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو الاب “ف.ب” وايداعه الحبس المؤقت بعد أن أثبتت التحقيقات والأدلة تورطه في ارتكاب الجريمة الشنعاء.

حيثيات القضية التي هزت الراي العام وتعود تعود الى 2 جويلية2021 أين اهتز حي حجر الديس بلدية البوني في حدود الثالثة من فجر امس على وقع جريمة شنعاء بعد اندلاع حريق باحد الشقق بعد ان قام مجهولون باضرام النار به في ظروف غامضة.

الحريق خلف وفاة امرة تبلغ من العمر 52 سنة بعد اختانقها (مريضة بالربو) وإصابة ثلاثة فتيات تتراوح اعمارهم بين 20 و29 سنة رفقة والدهم (مدرب كاراتي معروف بولاية عنابة) بحروق من الدرجتين 2 و3 تم تحويلهم الى مستشفى الجامعي ابن سينا من طرف اعوان الحماية المدنية.

وحسب ما اكده “فوزي بوشارف” زوج الضحية وقتها ان شخص قام بسكب البنزين من تحت باب المنزل قبل أن يضرم النار وهو ما ادى الى اندلاع النار في جميع انحاء المنزل الذي تحول الى رماد.