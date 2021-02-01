بعد ثورة الشناوة.. ألماس:”هناك من يُريد تحطيم العميد”

خرج رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس عن صمته سويعات فقط بعد ثورة الشناوة ضد شركة سوناطراك.

ألماس قال في حوار خاص مع الصفحة الرسمية للعميد على “فايسبوك”:”بداية الفريق هذا الموسم اعتبرها حسنة رغم بعض التعثرات وهذه مرحلة فراغ تمر بها كل الأندية”.

“تراجع نتائج الفريق كان مُنتظر بسبب كثافة المباريات وسنسعى لتدارك الأمر بسرعة وايجاد الحلول مع الطاقم الفني للنطلاق بقوة مُجددا”.

“المولودية فريق كبير وهناك من يُحب ضرب استقرار العميد وهذا معروف منذ قديم الزمان وهذه الأمور لن تُنقص من عزيمتنا”.

“أطالب من الأنصار عدم الانسياق وراء من يريد تحطيم الفريق ونحن بحاجة اليهم في الفترة القادمة لاعادة النتائج الإيجابية”.