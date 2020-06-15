بعد جدل إقصاء لاعبي الـFLN.. خالدي يستقبل محمد معوش

إستقبل وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” ظهيرة اليوم الإثنين بمكتبه اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني “محمد معوش”.

وجاء إستقبال الوزير للاعب الـ FLN السابق ردّا على خبر إقصاء لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني ن الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكانت الفاف قد فندت إشاعة خبر إقصاء لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني من الجمعية العامة عبر بيان رسمي نشرته الإتحادية الأسبوع الماضي.

ونشر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مرفوقة بتعليق:

“تشرفت كثيرا باستقبال السيد محمد معوش، رئيس فريق جبهة التحرير الوطني، الفريق الأسطوري الذي كان من الرعيل الاول إبان ثورة التحرير المجيدة و ساهم في صنع أمجاد الكرة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية. و لقد شرفني أيما تشريف بتكريمه لشخصي بإهدائي صورة تذكارية لأعضاء المنتخب و بلغني من خلالها تحيات و تشجيعات الذين منهم على قيد الحياة، اطال الله في عمرهم وبارك فيه. تكريم أعتز به كثيرا لما يحمله من مشاعر ومعان سامية تحملني على مضاعفة الجهود و تبعث في نفسي المزيد من العزيمة و الإصرار لخدمة الرياضة الوطنية. لهم مني جميل العرفان و بالغ الامتنان”.