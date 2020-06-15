بعد جدل إقصاء لاعبي الـFLN.. خالدي يستقبل محمد معوش

إستقبل وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” ظهيرة اليوم الإثنين بمكتبه اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني “محمد معوش”.
وجاء إستقبال الوزير للاعب الـ FLN السابق ردّا على خبر إقصاء لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني ن الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم.
وكانت الفاف قد فندت إشاعة خبر إقصاء لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني من الجمعية العامة عبر بيان رسمي نشرته الإتحادية الأسبوع الماضي.
ونشر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مرفوقة بتعليق:
“تشرفت كثيرا باستقبال السيد محمد معوش، رئيس فريق جبهة التحرير الوطني، الفريق الأسطوري الذي كان من الرعيل الاول إبان ثورة التحرير المجيدة و ساهم في صنع أمجاد الكرة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية. و لقد شرفني أيما تشريف بتكريمه لشخصي بإهدائي صورة تذكارية لأعضاء المنتخب و بلغني من خلالها تحيات و تشجيعات الذين منهم على قيد الحياة، اطال الله في عمرهم وبارك فيه. تكريم أعتز به كثيرا لما يحمله من مشاعر ومعان سامية تحملني على مضاعفة الجهود و تبعث في نفسي المزيد من العزيمة و الإصرار لخدمة الرياضة الوطنية. لهم مني جميل العرفان و بالغ الامتنان”.
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