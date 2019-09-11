بعد جدل كبير.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة إسراء غريب

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بعد جدل كبير.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة إسراء غريب
بقلم نادية بن طاهر

كشف تقرير طبي رسمي، اليوم الأربعاء، سبب وفاة الفتاة الفلسطينية، إسراء غريب، بعد الجدل الكبير الذي أعقب وفاتها.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، جاء في التقرير الطبي، أن سبب وفاة إسراء، نجم عن مضاعفات نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وأضاف التقرير، إن إسراء غريب، توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بعد تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد بالصدر، نتيجة إصابات متعددة.

وقدم اختصاصي الطب الشرعي، التقرير النهائي للطب العدلي، الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثة إسراء غريب، إلى النيابة العامة.

وأثارت قضية الفتاة الفلسطينة، إسراء غريب، موجة غضب كبيرة، وتفاعل مع قصتها عدة شخصيات معروفة، بعد تناقل معلومات عن وفاتها إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها، في بلدة ساحور، قرب بيت لحم.


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