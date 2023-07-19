بعد جمع 1.6 مليون أورو للشرطي القاتل.. عائلة نائل تنتفض وفرنسا تتحرك

تم فتح تحقيق في باريس بشأن صندوق الدعم الذي تم إنشاؤه لعائلة الشرطي الذي قتل نائل. في المجموع ، تم جمع أكثر من 1.6 مليون يورو.

وحسب الاعلام الفرنسي، فإن المحكمة تتولى القضية. حيث قالت النيابة الفرنسية يوم الأربعاء إنه تم فتح تحقيق في باريس بشأن الحملة لدعم أسرة الشرطي. الذي أطلق النار على ناهيل، 17 عامًا، في نانتير يوم 27 جوان.

وأشرف المعارض اليميني المتطرف جان ميسيها، على الحملة التي تم فيها جمع 1.6 مليون يورو. حيث تم التبرع بها لزوجة ضابط الشرطة المتورط في 13 جويلية.

وأسندت التحقيقات إلى المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية بالشرطة العدلية الفرنسية بعد شكوى قدمتها أسرة الشاب.

واستنكرت الشكوى المقدمة بتهمة الاحتيال في عصابة منظمة على وجه الخصوص “المناورات الاحتيالية”. و”الأكاذيب” التي قدمها جان ميسيها بهدف “خداع” المتبرعين لجمع الأموال.

ووفقا للشكوي فإن أي شخص يستفيد من الحملة، حتى لو كانوا من عائلة الشرطي سيكون مذنبا.

وقال محامي عائلة نائل ياسين بوزرو “نرحب بسرعة هذا القرار من قبل المدعي العام بفتح تحقيق”.

جان ميسيها متهم أيضا من قبل عائلة الضحية بأنه نقل على تويتر “معلومات كاذبة عن نائل من أجل “تجريمه”.

وبالتالي ، فإن الشكوى تستهدف جرائم التملك غير المشروع لغرض معالجة البيانات الشخصية وإخفائها.