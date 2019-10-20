بعد حادثة “أمرابط”.. دوخة:”لا أتناقش مع السفهاء”

خرج الحارس الدولي الجزائري لفريق “الرائد” السعودي “عز الدين دوخة” عن صمته بعد حادثة شجاره مع قائد النصر “أسامة هوساوي”.

حارس الخضر نشر أمسية اليوم الأحد فيديو لأفضل تصدياته في مواجهة الرائد ضد النصر التي جرت أمس السبت.

وأرفق “دوخة” الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بعبارة:”علمتني الحياة انه لانقاش مع السفهاء.. تتغير الألوان ويبقى الأحمر من يُحبه الجميع”.

ويُذكر أن دوخة “خلطها” بعد نهاية مواجهة أمس بسبب اعتداء من النجم الدولي المغربي “نور الدين أمرابط” اثناء اطوار المواجهة.