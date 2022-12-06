بعد حادثة الاعتداء.. إيتو يعتذر للجزائريين ولكن.. !

قدم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، اعتذاراته رسميا بعد حادثة الاعتداء على يوتيوبر جزائري بالعاصمة القطرية الدوحة.

أسطورة الكاميرون نشر بيانا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الثلاثاء.

حيث اعتذر، إيتو، خلال البيان على حادثة الاعتداء، لكنه أكد أنه سيواصل التصدي لاستفزازات بعض الجزائريين.

كما طالب، إيتو، من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والسلطات الجزائرية بوضع حد لهذا المناخ السائد قبل أن تتأزم الأمور وتحدث أحداث مأساوية.

قبل أن يُوجه، إيتو، في ختام بيانه نداءا للجمهور الجزائري بتجاوز الخيبة المؤلمة بعدم التأهل لمونديال قطر على حساب الكاميرون.