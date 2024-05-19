بعد حادثة “السيڨار”.. عبد اللاوي يوضّح ويعتذر

خرج قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، عن صمته للتعليق على طريقة احتفاله المثيرة للجدل، عقب تتويج ناديه رسميا بلقب البطولة، حينما ظهر وهو يدخّن “السيڨار” بملعب 5 جويلية.

وأكد عبد اللاوي، بأنه كان في قمة السعادة بعد موسم شاق، ولا يمكن أبدا التحكم فيها، وأن ما قام به كان فرحة طبيعية لا غير.

مضيفا لدى نزوله ضيفا على برنامج “في 90” على التلفزيون العمومي: “كل لاعب له طريقة لإخراج تلك الفرحة. هناك من يعبر عن ذلك وهناك من لا يقوم بأي شيء وهناك من يتقاسمها مع والده مثلا.. لقد كانت فرحة جنونية”

وواصل لاعب العميد، الحديث عن حادثة “السيڨار” من دون ذكرها. ما يعكس ندمه على تلك الاحتفالية، وأضاف: “أغتنم الفرصة لأوجه اعتذاراتي للأطفال، ربما شاهدوا تلك الصورة”.

مضيفا: “أتمنى أن لا أكون قد أثرت فيهم سلبيا، لأن تلك الواقعة جاءت بسبب الفرحة، بعد تتويجنا وعمل طوال الموسم”.

كما أوضح عبد اللاوي، بأنه لم يكن يقصد أحدا من تلك اللقطة التي أثارت جدلا واسعا، مضيفا: “بالعكس نحن اللاعبون نريد دوما تقديم صورة جميلة عن المولودية.. تلك الفرحة جاءت من دون حسابات”.

ليجدد في الأخير، اعتذاراته من الأطفال، وختم: “كلاعبين لا نقوم بمثل هذه الأمور (التدخين).. فقط كانت للتعبير عن فرحة، وشاهدنا هذا الأمر في كل أنحاء العالم”.