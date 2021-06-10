بعد حادثة “الصفع”.. ماكرون يزور المُنتخب الفرنسي قبل انطلاق “اليورو”

قام الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، اليوم الخميس، بزيارة تربص منتخب بلاده قبل مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) الذي ستنطلق بصفة رسمية غدا الجمعة بمواجهة المنتخب الإيطالي ضد نظيره التركي.

ماكرون قال في مقابلة تلفزيونية على هامش هذه الزيارة التي تأتي عقب يومين من حادثة صفعه من قبل مواطن فرنسي أثناء تجوله في الجنوب الفرنسي:”أعتقد أن الرياضة يمكن أن تُساهم في تعزيز لحظات الوحدة الوطنية”، وشدد ماكرون على أن فرنسا فخورة بمُنتخبها الذي يأتي لاعبوه من أصول مُختلفة.

وأشاد ماكرون أيضا بالمدرب ديدي ديشان، الفائز بمُنافسة كأس العالم 2018 بروسيا حيث وصفه بـ”المدرب الرائع”، كما أثنى أيضا على المهاجم الشاب لفريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أكد أنه “مثال جيد” مُطالبا إياه بالبقاء في البياسجي وعدم الرحيل خلال هاته الصائفة.