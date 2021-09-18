بعد حادثة الصُراخ.. غوارديولا يكشف ردة فعل محرز

كشف بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشسر سيتي، بأن علاقته مع الدولي الجزائري، رياض محرز، في أفضل حال، وذلك بعد حادثة الصُراخ عليه، والتي شهدتها المواجهة بين بطل إنجلترا ولايبزيغ في رابطة الأبطال الأوروبية، الثلاثاء الماضي.

وتحدث التقني الإسباني بخصوص الجناح الطائر قائلا :”رياض يعلم بأني طلبت منه ومن غريليش القيام بدور مُعين ما بين الشوطين، ولكنهما لم يلتزما به، وهو ما جعلني أنفعل معهما، وهذا أمر طبيعي في خضم التحدي الذي كان أمامنا”.

وواصل :”أنا أحب رياض كثيرا، هو يتقبل كل شيء، ومُستعد دائما لتحمل مسؤوليته، وهذا أمر أحبذه كثيرا في شخصيته، وأظهره العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند، وخلال اللقاء الأخير عند تنفيذه لركلة جزاء مُهمة”.