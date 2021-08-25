بعد حادثة العنصرية في الأولمبياد.. الدراج الجزائري لعقاب يُشارك في سباق بألمانيا

سيُشارك الدراج الجزائري “عز الدين لعقاب” في سباق ألمانيا للدراجات المُقرر غدا الخميس.

وذلك عقب واقعة تعرضه للعنصرية من جانب المسؤول الألماني باتريك موستر في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد قرر إيقاف موستر حتى نهاية العام الجاري بعد توجيهه عبارات عنصرية للعقاب واصفا اياه براكبي الجمال.

وكشف فريق “بايك أيد” أنه سيتواجد في صفوفه لعقاب والأرتيري دوايت يماني، في السباق الذي يعد بمثابة رسالة ضد العنصرية.