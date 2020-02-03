بعد حادثة القتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة!

في أزمة جديدة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة لنانسي من خلال آخر أغانيها “قلبي يا قلبي”.

وإتهم الفنان العراقي، من خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، نانسي، بالاستيلاء على حقوقه في أغنية “قلبي يا قلبي” الجديدة.

وعلق داوود على مقطع الفيديو قائلا: “أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان”.

مضيفا: ” تمت سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن “.

وتعتبر الأغنية الجديدة لنانسي عجرم “قلبي يا قلبي”، والتي طرحتها يوم الجمعة الماضية، أول عمل فني لها بعد أزمة إقتحام منزلها.