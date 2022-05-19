بعد حادثة ركلة الجزاء.. السيتي يؤكد جاهزية محرز لمواجهة الحسم !

كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي جاهزية نجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، لمواجهة الحسم.

حيث نشر حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الخميس.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز جاهز لمواجهة الحسم أمام أستون فيلا”.

وذلك في إشارة واضحة لنسيانه حادثة تضييع ركلة جزاء حاسمة أمام ويستهام يونايتد يوم الأحد الماضي.

ويحتاج السيتي للفوز أمام أستون فيلا بملعب الاتحاد في الجولة الأخيرة من أجل التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.