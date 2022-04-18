بعد حادثة شجاره مع مُدربه.. سليماني يعود للمُشاركة مع سبورتينغ !

عاد سهرة الأحد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، للمُشاركة مع فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

“السوبر سليم”دخل بديلا في الدقيقة 59 مكان زميله “بوت” أمام بنفيكا في داربي الدوري البرتغالي الممتاز.

كما تُعتبر موقعة الجولة 30 التي انتهت بخسارة سبورتينغ لشبونة بهدفين دون رد الأولى لسليماني منذ حادثة شجاره مع مُدربه “روبان أموريم” في التدريبات.

ولم يُشارك أيضا ابن مدينة عين البنيان مع فريقه الأخضر منذ موقعة الكاميرون في الدور الفاصل.