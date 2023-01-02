بعد حادث إزالة الثلوج.. الممثل الأمريكي جيريمي رينر في حالة حرجة

أصيب جيريمي رينر، الممثل الأمريكي ونجم عالم مارفل ، البالغ من العمر 51 عامًاـ بجروح خطيرة في حادث وقع يوم الأحد. في ولاية نيفادا أثناء قيامه بإزالة الثلوج.

وقال متحدث باسم الممثل لـ Deadline إنه في “حالة حرجة ولكنها مستقرة”. تم نقله جوا إلى المستشفى.

كما كشفت جريدة Reno Gazette-Journal ، أن الممثل يمتلك منزلًا في نيفادا بالقرب من Mount Rose-Ski Tahoe . على بعد حوالي 25 ميلاً من Reno.

وشهدت المنطقة عاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة. مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 35 ألف منزل في عدة مقاطعات.

وتعرضت معظم الولايات المتحدة لعاصفة “عاصفة القرن” خلال الأسبوع الماضي. حيث قتل ما لا يقل عن 60 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.

في 13 ديسمبر، شارك جيريمي رينر صورة للثلج على تويتر. كتب: “تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة.”

وتم ترشيح الممثل ، لجائزة أوسكار أفضل ممثل في عام 2010 عن The Hurt Locker. وحصل على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل في العام التالي عن فيلم The Town. وهو أيضًا نجم عالم Marvel (Hawkeye و Avengers و Captain America).